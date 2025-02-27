Переговоры России и США в Стамбуле длились более шести часов

В Стамбуле завершились переговоры делегаций России и США, передает ТАСС.

Встреча длилась шесть с половиной часов, она шла за закрытыми дверями в отсутствие прессы.

Журналисты ожидали окончания переговоров у резиденции генконсула США в Стамбуле, однако российская делегация в итоге покинула ее, не дав никаких комментариев.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл темой этих переговоров работу посольств в Москве и Вашингтоне. О восстановлении численности их сотрудников стороны договорились на предыдущей встрече в Эр-Рияде 18 февраля.