Последнее обновление: 27.02.2025 18:00

Переговоры России и США в Стамбуле длились более шести часов

В Стамбуле завершились переговоры делегаций России и США, передает ТАСС.

Встреча длилась шесть с половиной часов, она шла за закрытыми дверями в отсутствие прессы.

Журналисты ожидали окончания переговоров у резиденции генконсула США в Стамбуле, однако российская делегация в итоге покинула ее, не дав никаких комментариев.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл темой этих переговоров работу посольств в Москве и Вашингтоне. О восстановлении численности их сотрудников стороны договорились на предыдущей встрече в Эр-Рияде 18 февраля.

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