Последнее обновление: 27.02.2025 14:07

КНДР направила дополнительные войска для боев в Курской области

Северная Корея направила от 1000 до 3000 дополнительных военных для боев в Курской области на стороне России. Об этом написали Newsis и JoongAng, ссылаясь на Национальную разведывательную службу и многочисленные осведомленные источники.

Это развертывание войск по масштабам второе после состоявшегося в октябре 2024 года.

Новые войска КНДР прибыли в Россию и на фронт в Курской области в январе-феврале 2025 года. Их доставляли на российских грузовых кораблях и военных самолетах.

Собеседник JoongAng утверждает, что в новую партию отправленных войск также были включены подразделения мотопехотной, инженерной и радиоэлектронной разведки, которых не было в первом развертывании в прошлом году.

"Россия, вероятно, продолжит свою тактику использования плохо подготовленных северокорейских войск как расходного материала для своего продвижения", – говорится в публикации JoongAng.

А отправка дополнительных КНДРовских войск, в частности механизированной пехоты и подразделений электронной разведки, похоже, направлена на подготовку к мобильным боевым действиям на открытой местности и противодействию украинским беспилотникам, приведшим к значительным потерям среди северокорейских войск.

"Однако независимо от того, сколько специализированных войск было направлено, отмечается, что массовые потери неизбежны, пока Россия не предоставит им необходимую для современной войны технику или огневую мощность и продолжает использовать их как пушечное мясо", – говорится в материале.



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