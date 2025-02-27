Последнее обновление: 27.02.2025 14:07

Япония планирует закупить в США подержанные военно-транспортные самолеты

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба на встрече с президентом США Дональдом Трампом 7 февраля заявил о готовности закупить для японских сил самообороны американские военно-транспортные самолеты С-17. Об этом сообщает газета Mainichi.

Издание рассматривает это как возможную попытку Исибы ослабить давление со стороны Вашингтона, требующего от Токио увеличить расходы на оборону.

Япония длительное время ограничивала свой оборонный бюджет примерно 1% ВВП, но планирует увеличить его до 2% в 2027 финансовом году "на фоне растущих угроз безопасности со стороны Китая и Северной Кореи", отмечается в публикации.

Самолеты С-17 по своим летным характеристикам превосходят используемые армией Японии С-2. В то же время компания Boeing прекратила производство C-17 в 2015 году, и Япония, если план закупок будет реализован, получит подержанные самолеты, сообщили источники Mainichi.



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