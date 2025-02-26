Немецкие ультраправые приняли в парламентскую фракцию двух своих самых одиозных депутатов

В состав новой парламентской фракции ультраправой "Альтернативы для Германии" после выборов 23 февраля вошли два наиболее одиозных представителя этой партии, которые в прошлом отличились скандальными заявлениями о нацизме и привели к глубоким внутрипартийным конфликтам. Об этом говорится в публикации Tagesschau.

Речь идет о двух правоэкстремистских депутатах – Маттиасе Гельферихе и Максимилиане Кра.

В отношении Гельфериха, который не был членом предыдущей парламентской фракции "АдГ", продолжается процесс исключения из партии. Политика, который называл себя "дружественным лицом национал-социализма", обвиняют в том, что он угрожал однопартийцам и призывал к депортации граждан Германии с миграционным прошлым.

Накануне в региональной группе Северного Рейна-Вестфалии обсуждался вопрос о том, следует ли включать Гельфериха в состав фракции. Однако во вторник он вошел в ее состав – и ни один депутат не оспорил это.

Гельферих хочет войти в комитет по вопросам культуры, чтобы проводить "патриотическую культурную политику". Его волнует "позитивное отношение к нации и народу".

Максимилиан Кра не так давно потерял благосклонность руководства партии. В прошлом году он был главным кандидатом "Альтернативы" на выборах в Европарламент, однако его кандидатуру отозвали из-за многочисленных скандалов.

Бывшего сотрудника Кра подозревали в том, что он был китайским шпионом. Кроме того, в одной из итальянских газет Кра сделал заявление, в котором назвал тот факт, что члены СС были преступниками, "ошибочным обобщением". Это привело к тому, что французская ультраправая партия "Национальное объединение" отказалась от сотрудничества с "АдН" в Европарламенте.

По итогам выборов 23 февраля "Альтернатива для Германии" оказалась на второй строчке с лучшим результатом в истории.