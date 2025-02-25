Польша готовит 46-й пакет военной помощи Украине на €200 млн. об этом заявил глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 25 февраля на открытии конференции в Сенате.

По его словам, дотации страны для Украины – "это иногда больше, чем некоторые страны Европы пожертвовали за все время войны".

"Сорок шестой вклад – и мы будем продолжать помогать, я хотел бы об этом заявить. Мы будем обучать украинских военных, и эту миссию мы выполнили. Из 80-90 тысяч солдат, которых готовят страны ЕС, Польша подготовила около трети – 28 тысяч солдат. Мы готовы обучать дальше на нашей территории. Мы являемся лидером в этой сфере", – подчеркнул министр, которого цитируют украинские СМИ.

Глава польского Минобороны подчеркнул, что Польша "является лидером помощи", когда речь идет о военной поддержке Киева.

"Я помню те заседания Совета национальной безопасности, я тогда был в оппозиции, но тогда была общность действий и оппозиции, и власти. И ни у кого не было сомнений, что технику надо отдать. Когда некоторые думали, что давать, смотрели на свои склады, из Польши шли танки, шла тяжелая техника, шли боеприпасы. Мы передали все, что могли", – заявил он.