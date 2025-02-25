Последнее обновление: 25.02.2025 18:00

Рада подтвердила полномочия Зеленского до конца войны

Верховная рада Украины со второй попытки утвердила постановление о "поддержке демократии в Украине в условиях военной агрессии РФ".

За документ проголосовали 268 народных депутатов, сообщили депутаты Ирина Геращенко и Ярослав Железняк в Telegram-канале.

В постановлении подтверждается законность пребывания на посту президента Украины Владимира Зеленского до конца военного положения. В тексте подчеркивается, что его избрали "на свободных, прозрачных, демократических выборах".

Депутаты указали, что из-за войны в Украине невозможно организовать свободные, прозрачные и демократические выборы и ответственность за это несет Путин.

Они призвали международное сообщество "объединить усилия по прекращению военной агрессии РФ против Украины и восстановлению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира". Это позволит "восстановить нормальную жизнь" в Украине, неотъемлемой частью которой будет проведение выборов, подчеркнули авторы документа.



<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование