Совет Безопасности ООН принял американскую "нейтральную" резолюцию по Украине

Совет Безопасности ООН в третью годовщину полномасштабного нападения России на Украину одобрил резолюцию, предложенную США.

Текст резолюции отражает перемену в позиции Вашингтона в отношении этой войны: в коротком тексте нет осуждения российской агрессии, а есть лишь призыв к миру.

За такой текст длиной в три абзаца сочла возможным проголосовать — вместе с США и еще восемью членами Совбеза — и сама Россия. Пять стран, включая Францию и Великобританию, воздержались.

За несколько часов до этого две резолюции по Украине, включая американскую, но с дополнениями, приняла Генассамблея ООН.

В первой, трехстраничной резолюции ГА ООН, предложенной Украиной и поддержанной европейскими странами, говорится о том, что полномасштабное вторжение России несет разрушительные последствия «не только для Украины, но и для других регионов, и для стабильности во всем мире».

Кроме того, в этом документе говорится о необходимости сохранения независимости и восстановления территориальной целостности Украины и о наказании за преступления против международного права.

Во второй, американский проект резолюции страны Евросоюза внесли дополнения, напоминающие о том, что войну развязала именно Россия.

В итоге США в ГА ООН воздержались при голосовании по своей — измененной — резолюции и проголосовали против украинской.

Совбез же принял американский текст в изначальном виде.