Главы институтов Евросоюза подтвердили европейское будущее Украины

Председатели Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен и Роберта Метсола в совместном заявлении подтвердили намерение принять в будущем Украину в Евросоюз.
"Будущее Украины и ее граждан - в Европейском союзе", - заявили они.
По оценке лидеров ЕС, Украина "достигла значительного прогресса в реформах, связанных с вступлением, в самых сложных обстоятельствах".
"Украина является частью нашей европейской семьи. Украинцы выразили свое желание будущего в рамках ЕС. Мы признали это, предоставив Украине статус страны-кандидата и начав переговоры о вступлении", - говорится в документе.
Главы институтов ЕС отметили, что Евросоюз уже интегрирует Украину в свой внутренний рынок.
"В сложной международной и геополитической обстановке мы подчеркиваем важность сохранения трансатлантической и глобальной солидарности с Украиной", - заявили в Брюсселе.