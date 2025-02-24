ЕС запрещает временное хранение на своей территории нефти из РФ

Европейский союз в рамках 16-го пакета антироссийских санкций вводит запрет на хранение нефти и нефтепродуктов из РФ на своей территории, а также расширяет ограничения против перспективных проектов по добыче нефти и производству СПГ. Об этом говорится в заявлении ЕС.

Речь идет о дополнительных препятствиях для экспорта в РФ товаров и технологий в области нефтегаза (в частности, программного обеспечения) с целью ограничения добычи и разведки углеводородов в стране. В частности, эти меры затронут проект "Восток Ойл", а также ряд реализуемых в настоящее время СПГ-проектов.

Кроме того, ЕС ввел санкции против 74 танкеров из "теневого флота".

Таким образом, под санкциями оказались 153 судна.

Разработаны также новые критерии для будущих санкций: в них включены владельцы и операторы теневого флота, капитаны судов, а также структуры, оказывающие поддержку вооруженным силам РФ.