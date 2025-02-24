За три года войны Воздушные силы Украины поразили более 26,5 тыс. целей противника

Воздушные силы Украины (ВСУ) назвали число воздушных целей противника, сбитых за три года войны.

Согласно информации ВСУ, с 24 февраля 2022 года было поражено 26 525 целей.

В частности, украинской ПВО и подразделениям Сил обороны удалось сбить:

370 самолетов;

331 вертолет;

40 аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал»;

95 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23;

550 крылатых ракет «Калибр»;

95 крылатых ракет «Искандер-К»;

1801 крылатую ракету Х-101/Х-55см/Х-555;

460 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

25 ракет других типов;

14 286 ударных БПЛА типа Shahed;

6900 разведывательных беспилотников.

За три года боевых действий Воздушные силы сделали более 20 тыс. самолетовылетов.