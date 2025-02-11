Последнее обновление: 11.02.2025 14:15

Генштаб ВСУ подтвердил удар по НПЗ в Саратовской области

В ночь на 11 февраля Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод оккупантов в Саратовской области РФ. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, Главного управления разведки, Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 11 февраля 2025 года поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод, который осуществляет комплексную переработку нефти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российский НПЗ преимущественно выпускает бензины, мазут, дизельное топливо. Всего же - более 20 видов нефтепродуктов. Предприятие задействовано в обеспечении российской армии.

По данным Генштаба, попадание подтверждено. На объекте возник пожар.

Ранее российские местные власти и паблики сообщили, что в Саратовской области России утром 11 февраля беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу. Речь шла о повреждениях и пожаре.

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