РФ нанесла массированный удар по энергетической и газовой инфраструктуре Украины.

"Удар ракетами и дронами нанесен по объектам в разных регионах страны. Там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий. Принимаются все необходимые меры для стабилизации энерго- и газоснабжения", - написал в Facebook министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Глава Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода сообщил о "прилете" в критический промышленный объект в регионе. По его словам, обошлось без пострадавших, но могут возникнуть проблемы с газоснабжением.

Также известно об ударе по гражданскому инфраструктурному объекту в Харькове, в результате которого пострадали пять человек. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, повреждения получил расположенный рядом жилой дом.

Кроме того, сообщается об ударах по инфраструктурным объектам в Ивано-Франковской области. Там, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.