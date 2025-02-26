Последнее обновление: 26.02.2025 11:05

Россия запустила по Украине более 170 беспилотников

Силы обороны Украины сбили 110 российских беспилотников, еще 66 были потеряны. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram-канале.

«С 19:00 вторника, 25 февраля, россияне нанесли удары по Украине из 177 ударных БПЛА типа Shahed и имитировали беспилотники разных типов с направления: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск», - говорится в сообщении.

Воздушная атака была отбита авиацией, зенитными ракетными войсками, подразделениями радиоэлектронной борьбы и мобильными огневыми группами Воздушных сил и Сил обороны Украины.

«По состоянию на 09:00 среды, 26 февраля, подтверждено сбитие 110 беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях», - говорится в сводке.

При этом 66 дронов-симуляторов были потеряны на месте расположения (без негативных последствий).

В результате удара пострадали Киевская, Харьковская, Кировоградская и Сумская области.

Кроме того, из-за атаки российских беспилотников в ночь на 26 февраля в Киевской области один человек погиб и двое получили ранения.

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