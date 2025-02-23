Последнее обновление: 23.02.2025 15:18

Великобритания и Франция представят Трампу план размещения миротворцев в Украине

Лондон и Париж разрабатывают план по размещению до 30 тыс. европейских миротворцев в Украине, если Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.

Успех предложения зависит прежде всего от того, согласится ли Дональд Трамп оказать ограниченную поддержку для защиты европейских войск в Украине.

Первоначальное предложение будет представлено президенту США в ближайшие несколько дней, когда премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон проведут переговоры с Трампом в Белом доме, пишет Wall Street Journal.

План не требует от США развертывания собственных сил на территории Украины. США могли бы задействовать системы ПВО в соседних странах, а также привести в готовность военно-воздушные силы, базирующиеся за пределами Украины на случай угрозы европейским войскам со стороны России. По словам собеседников издания, без поддержки президента США европейский план по отправке миротворцев будет трудно реализовать.

Предварительно, по этому плану британские и французские войска, вместе с военно-морскими силами и авиацией, должны будут сформировать костяк так называемых сил обеспечения. В их задачу войдет не размещение вдоль линии фронта на востоке, а защита инфраструктуры, городов и портов в Черном море.



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