Эстония передает Украине помощь и обещает усилить ее на €100 млн

Эстония передала Украине помощь и пообещала усилить при первой возможности на €100 млн. Об этом сообщил премьер-министр страны Кристен Михал.

По его словам, Эстония предоставляет новую помощь для усиления позиций Украины и давления на Россию. Страна посылает 10 тыс. артиллерийских боеприпасов и 750 тыс. продуктовых наборов.

Михал отметил, что при первой возможности список помощи будет дополнен продукцией оборонной промышленности Эстонии на сумму более €100 млн.

"Украина решает свое будущее. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку Эстонии", – подчеркнул премьер.