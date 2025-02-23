Ирак возобновит экспорт курдской нефти на фоне давления США

Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на Ирак, чтобы позволить возобновить экспорт курдской нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

США предлагают Ираку возобновить транзит нефти из автономного региона страны Курдистан, или оказаться под давлением санкций.

Целью является замена иранской нефти. от которой США откажется в рамках политики максимального давления на Тегеран. Администрация Трампа заявила, что хочет изолировать Иран от мировой экономики и лишить его доходов от экспорта нефти, чтобы замедлить разработку ядерного оружия.

Недавно министр нефти Ирака сделал неожиданное заявление, что экспорт из Курдистана возобновится на следующей неделе. Это будет означать конец почти двухлетнего спора, который привел к сокращению потоков более 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) курдской нефти через Турцию на мировые рынки.

Источники Reuters сообщили, что растущее давление со стороны новой администрации США был ключевым фактором, повлекшим объявление восстановления экспорта.

При этом советник премьер-министра Ирака отрицал в своем заявлении угрозу санкций или давления на правительство во время его общения с администрацией США.