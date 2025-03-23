Электронное заграждение на водных участках польско-белорусской границы заработало

Электронное заграждение на водных участках польско-белорусской границы начало работу. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства внутренних дел и администрации Польши.

"Пограничная стража приняла электронный барьер, построенный на пограничных реках Свислочь и Источанка. Также завершена модернизация электронного барьера вдоль существующего физического заграждения", - говорится в сообщении.

отмечается, что весь участок польско-белорусской границы в Подляском воеводстве теперь охвачен современным мониторингом.

В 2022 году Польша возвела стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра с колючей проволокой на всей протяженности границы с Белоруссией, за исключением участков, проходящих по рекам.

Летом 2023 года завершилась установка электронного барьера на сухопутном участке польско-белорусской границы. Он включает в себя электронные системы контроля, в том числе камеры ночного видения, тепловизорные камеры, десятки километров кабелей обнаружения. Возведение электронного барьера на водных участках границы началось в конце февраля 2024 года.