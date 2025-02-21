Сенаторы-республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН

В Конгрессе США появился проект с предложением выхода Соединенных Штатов из ООН. Об этом сообщает Fox News.

Сенатор-республиканец Майк Ли из Юты внес проект по полному выходу США с 2025 года, который предусматривает выход страны из ООН и всех связанных с ней агентств и прекращение финансирования их деятельности.

Кроме того, известно, что республиканец Чип Рой из Техаса хочет внести такой проект в Палате представителей.

"ООН превратились в площадку для тиранов и место для атак против Америки и ее союзников. Мы должны прекратить платить за это. Сейчас, когда президент Трамп делает революцию в нашей внешней политике, ставя Америку на первое место, мы должны выйти из этой фиктивной организации и поставить в приоритет настоящие альянсы, работающие на безопасность и процветание нашей страны", – заявил Ли.

Чип Рой аргументирует свой проект тем, что ООН "ничего не дает".

"Несмотря на все деньги и внимание, эта коррумпированная глобальная организация десятилетиями была неспособна предотвращать войны, геноциды, нарушения прав человека и даже пандемии", – заявил республиканец, отдельно вспомнив скандал со спецагентством по поддержке палестинских беженцев UNRWA, часть сотрудников которого могли быть причастны к нападению ХАМАС на Израиль.

Еще около десятка республиканцев заявили о поддержке проекта.

Напомним, в начале февраля Трамп во второй раз вывел США из Совета ООН по правам человека.