Госсекретарь Марко Рубио пытается успокоить Европу по поводу контактов США с россиянами

Госсекретарь США Марко Рубио в частном порядке пытается успокоить европейские страны, которые были обеспокоены прямыми контактами американской стороны с РФ во время встречи в Эр-Рияде.Об этом пишет The New York Times.

Издание ссылается на итоги телефонного разговора американского госсекретаря с чиновниками из Великобритании, Франции, Германии и Италии, которые есть в его распоряжении.

По данным издания, Рубио пытался заверить Европу, что переговоры в Саудовской Аравии не являются резким отходом от американской политики, как многие опасались.

В разговоре с европейскими чиновниками госсекретарь отметил, что эта встреча была скорее первым шагом в процессе, проверкой того, серьезно ли Кремль настроен на заключение сделки.

Рубио сказал европейцам, что нет, администрация Трампа не планирует навязывать Украине и Европе условия любых двусторонних соглашений с Россией.

Он также заверил, что администрация США не отменит американские санкции против России без заметных изменений в поведении Москвы, хотя не исключил ограниченное ослабление некоторых мер, если россияне начнут делать шаги, к которым стремится администрация.

Рубио признал, что администрация Трампа получила четкое понимание того, что Россия может попытаться использовать переговоры для того, чтобы посеять раскол на Западе или ослабить свою изоляцию на международной арене.

Издание отмечает, что послание Рубио европейским чиновникам после встречи в Эр-Рияде было более тонким и примирительным, чем публичные заявления некоторых представителей команды Трампа.

Часть звонка была посвящена объяснению того, почему украинцы и европейцы не были включены в переговоры в Эр-Рияде.

Рубио объяснил, что США пошли на это, поскольку большая часть разговора была сосредоточена на двусторонних вопросах между Соединенными Штатами и Россией.

Это включало открытие дискуссии о снятии ограничений в отношении их посольств, которые были фактически закрыты в обеих странах.

Переговоры между официальными лицами США и России о снятии этих дипломатических ограничений стали бы первой проверкой намерений России, отметил Рубио.

По его словам, неудача в переговорах по посольствам покажет, что Кремль несерьезно относится к переговорам о прекращении войны в Украине.

Он также сказал европейцам, что не может сказать на основе этой одной встречи, серьезно ли россияне настроены на заключение мирного соглашения.

Но, по его словам, они дали достаточно признаков того, что это возможно, чтобы требовать дальнейших обсуждений.

Рубио завершил разговор, пообещав держать союзников США в курсе событий и призвав к единству.

Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча топ-чиновников РФ и США, которые договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

В частности, достигнута договоренность назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.