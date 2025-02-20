Три взорвавшиеся в Средиземном море танкера заходили в российские порты

В Средиземном море за месяц произошли три взрыва на нефтяных танкерах, которые ранее посещали российские порты. Об этом сообщает Reuters.

Эти инциденты стали первыми за последние десятилетия случаями повреждения взрывами невоенных судов в центральном Средиземноморье.

Первый взрыв произошел 15 февраля на греческом танкере Seajewel в порту на севере Италии. Взрыв образовал метровую пробоину в корпусе ниже ватерлинии. Через 20 минут на том же судне произошел еще один взрыв, но дополнительных повреждений он не нанес. Итальянская прокуратура уже начала расследование этого случая.

Другое судно, которым управляет Thenamaris, нефтяной танкер Seacharm, также было повреждено взрывом возле турецкого средиземноморского порта Джейхан.

В третьем инциденте в феврале у берегов Ливии был поврежден танкер для перевозки химикатов и продуктов под флагом Либерии Grace Ferrum.

Отмечается, что причины инцидентов пока неизвестны. Все три судна недавно заходили в российские порты, согласно данным отслеживания судов.