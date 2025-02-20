В Германии завершается почтовое голосование на парламентских выборах

В Германии четверг – последний "безопасный" день для голосования избирателей, которые решили отдать свой голос на парламентских выборах по почте. Об этом сообщает Tagesschau.

В Deutsche Post предупредили, что для своевременного прибытия почтовых бюллетеней они должны быть отправлены не позднее 20 февраля. Отправлять голоса технически возможно и позже, однако без гарантии, что они поступят вовремя и будут учтены.

На федеральных выборах 2021 года по почте проголосовали 43,7% избирателей, что было связано в том числе с пандемией коронавируса.

Во время выборов в Европарламент в июне 2024 года почтовым голосованием воспользовались 37,7%.

Напомним, основной день голосования на парламентских выборах в Германии – следующее воскресенье, 23 февраля.

Последний опрос показал, что рейтинг самой популярной партии, консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), снизился до минимума за последние полтора года.