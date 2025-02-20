Последнее обновление: 20.02.2025 14:31

Власти Китая обнародовали план действий по стабилизации иностранных инвестиций в 2025 году

Власти Китая обнародовали план действий по стабилизации иностранных инвестиций в 2025 году, который был рассмотрен и принят на недавнем исполнительном заседании Госсовета КНР.

Как отмечается в уведомлении, опубликованном Канцелярией Госсовета, соответствующий план действий разработан Министерством коммерции и Государственным комитетом по делам развития и реформ.

Согласно плану, Китай будет поддерживать пилотные регионы в эффективной реализации политики открытости в таких областях, как телекоммуникации с добавленной стоимостью, биотехнологии и медучреждения, находящиеся полностью в иностранной собственности, предоставляя услуги по комплексному сопровождению проектов с иностранными инвестициями в этих секторах.

Власти страны продолжат расширять пилотные программы, чтобы своевременно наращивать открытость в таких сферах, как телекоммуникации и медицинские услуги, пишет Синьхуа.

Кроме того, Китай будет разрабатывать планы расширения открытости в сферах образования и культуры, своевременно публиковать эти планы и последовательно воплощать их в жизнь.

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