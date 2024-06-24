Приток прямых иностранных инвестиций в Китай за январь-май снизился на 28,2%

Объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в материковой части Китая за первые пять месяцев 2024 года составил 412,5 млрд юаней (около $57,94 млрд). Об этом свидетельствуют данные Министерства коммерции КНР.

Как отмечается на сайте ведомства, эта на 28,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем, согласно официальным данным, за отчетный период в Китае было учреждено 21 764 новых предприятия с иностранными инвестициями, что на 17,4% больше, чем годом ранее, пишет Синьхуа.

"Масштабы иностранных инвестиций в фактическом использовании все еще находятся на исторически высоком уровне", -- подчеркнул представитель министерства, уточнив, что зафиксированное сокращение, главным образом, объясняется высокой базой сравнения предыдущего года.

Согласно сообщению ведомства, обрабатывающий сектор привлек 28,4%, или 117,1 млрд юаней от общего притока ПИИ, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это свидетельствует о продолжающемся улучшении структуры инвестиций.

Приток ПИИ в производство интеллектуальной потребительской техники и профессиональные технические услуги вырос на 332,9% и 103,1% в годовом исчислении соответственно.

Объем ПИИ из Германии и Сингапура увеличился на 24,2% и 16,2% в годовом исчислении соответственно.

"В настоящее время ожидания и уверенность иностранных инвесторов в целом стабильны", -- заверил представитель Минкоммерции КНР.

Он сослался на результаты опроса зарубежных торговых палат в Китае, согласно которым более трех четвертей всех американских, европейских и японских компаний в Китае планируют продолжать свой бизнес в стране.

В этом году Китай начал реализацию целого ряда стратегий по привлечению иностранных инвестиций. В марте китайское правительство обнародовало план действий, предлагающий 24 меры, которые предусматривают в том числе расширение доступа на внутренний рынок, дальнейшее обеспечение равных условий конкуренции и др.

По словам представителя ведомства, благодаря внедрению этих новых мер и политик инвестиционный климат в Китае станет еще более благоприятным, а иностранные инвесторы убедятся, что "следующий Китай" - это все еще Китай.