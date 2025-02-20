Беларусь предложила Польше проводить взаимные военные инспекции на глубину 80 км. Об этом заявил журналистам начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Валерий Ревенко.

"Мы по сети связи ОБСЕ оповестили наших соседей о том, что готовы к проведению мероприятий в рамках региональных мер доверия и безопасности по Венскому документу 2011 года. Это означает, что мы готовы к процессам переговоров, готовы к процессам посещения воинских частей <...> и к проведению взаимных инспекций. Как на территории Беларуси, так и на территории Польши на глубину 80 км", - сказал Ревенко.

По его словам, Польша может убедиться в том, что Беларусь не накапливает силы и средства для каких-либо агрессивных действий.

"Польша может убедиться в том, что мы миролюбивы, готовы к диалогу и сотрудничеству", - цитирует Ревенко пресс-служба Минобороны.

"В чем может убедиться Республика Беларусь? Мы знаем об операции "Безопасное Подлясье". Мы знаем, что формируются три дивизии, в том числе в указанном промежутке 80 километров от границы Республики Беларусь", - сказал глава департамента.

Ревенко заявил, что белорусское предложение об организации инспекций является своеобразным тестом и показателем политики Польши.

"Если наш западный сосед будет готов к данным мероприятиям, то мы, соответственно, поймем, что политика миролюбивая и направлена на поиск компромиссов и установление добрососедства, хорошего диалога, - отметил Ревенко. - Если Республика Польша откажется или проигнорирует данное мероприятие, то у нас будет другое мнение о ее политике. И мы будем строить свою политику, в том числе военную, исходя из данных результатов".