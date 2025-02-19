Meta планирует проложить самый длинный в мире подводный кабель

Компания Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, объявила о планах построить самый длинный в мире подводный кабель, который должен соединить США, Индию, Южную Африку, Бразилию и другие регионы. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что проект Waterworth предусматривает подводный кабель длиной 50 000 км, который длиннее окружности Земли.

По данным Meta, этот кабель будет самым длинным на сегодняшний день, который использует систему из 24 оптоволоконных пар, что даст ему большую пропускную способность, и поможет поддерживать проекты искусственного интеллекта.

В компании отмечают, чтоэтот проект обеспечит большее экономическое сотрудничество, будет способствовать цифровому привлечению и откроет возможности для технологического развития в этих регионах.

"Например, в Индии, где мы уже наблюдаем значительный рост и инвестиции в цифровую инфраструктуру, Waterworth поможет ускорить этот прогресс и поддержит амбициозные планы страны по цифровой экономике", - отметили в Meta.

Meta в течение последнего десятилетия вместе с различными партнерами разработали более 20 проектов подводных кабелей.