Последнее обновление: 19.02.2025 13:16

Новый пакет антироссийских санкций ЕС предполагает запрет на транзакции с рядом аэропортов и портов

Постпреды ЕС в рамках 16-го пакета антироссийских санкций согласовали запрет на операции с некоторыми аэропортами и портами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Другие меры в рамках нового пакета включают запрет транзакций с некоторыми портами и аэропортами, которые используются для обхода действующих ограничений", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно собеседникам агентства, новые меры предполагают отключение более 10 банков от системы SWIFT.

Окончательное одобрение мер запланировано на следующую неделю.

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