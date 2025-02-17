Последнее обновление: 17.02.2025 18:07

Эксперты предупредили об угрозе перехода биткоина к медвежьей фазе

Первая криптовалюта может вступить в новую медвежью фазу из-за снижения склонности к риску инвесторами. К такому выводу пришли в CryptoQuant.

Эксперты сослались на метрику Inter-Exchange Flow Pulse, которая демонстрирует уход монет с деривативных на спотовые платформы, что воспринимается как негативный сигнал.

«Обычно это происходит, когда закрываются лонги и крупные инвесторы снижают свою подверженность риску. Индикатор развернулся вниз, что традиционно связано с началом нисходящего ценового движения», - объяснили специалисты.

Криптовалютный индекс страха и жадности снизился с 54 до 51 пункта за сутки, сохраняя позиции в нейтральной зоне.

Напомним, в Standard Chartered спрогнозировали биткоин выше $100 тыс. после выходных.

Ранее в CryptoQuant зафиксировали значительное снижение транзакционной активности в сети первой криптовалюты и указали на «очищение» рынка от чрезмерного левериджа.



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