Госкомвоенпром Беларуси и катарский Barzan Holdings обсуждают совместные разработки

Делегация Беларуси во главе с председателем Госкомвоенпрома Дмитрием Пантусом встретилась с гендиректором Barzan Holdings Абдуллой Аль-Хатером в рамках выставки IDEX-2025 в Абу-Даби.

Как сообщила пресс-служба Госкомвоенпрома, в ходе встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в военно-технической сфере.

В частности, стороны отметили необходимость совместной разработки и создания современных систем вооружения с учетом имеющихся компетенций сторон.

Barzan Holdings принадлежит Минобороны Катара. Компания предоставляет иностранным партнерам возможности для сотрудничества в области НИОКР, содействия передаче знаний и создания инновационных технологий в сфере обороны и безопасности.