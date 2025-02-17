Тайвань заявил о приближении к острову более 40 китайских военных самолетов

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение и маневрирование вокруг острова 41 боевого самолета ВВС и 10 кораблей ВМС и береговой охраны Китая. Об этом говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства в соцсети X (ранее Twitter).

Согласно информации, 28 китайских самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициальную границу между материком и островом, и вошли в северную, центральную и юго-западную зону ПВО Тайваня со стороны Тайваньского пролива.

При этом китайские самолеты не нарушали воздушное пространство острова, поэтому защитники Тайваня лишь следили за их активностью.

Китайские военные чуть ли не ежедневно отправляют на патрулирование Тайваня боевые самолеты и корабли различных типов, которые в том числе тренируются выполнять элементы боевых действий против острова (воздушное и морское нападение, блокада и т.д.).

Тайвань никогда не входил в состав КНР и с момента провозглашения в 1949 году управляется собственной администрацией, но коммунистические власти Китая считают остров своей провинцией, для «воссоединения» которой с материком угрожают применить военную силу.