Последнее обновление: 16.02.2025 15:14

Европа не будет создавать совместную армию, несмотря на угрозу со стороны РФ

Европейские страны не будут создавать единую армию в ответ на угрозы со стороны России. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью польскому государственному телевидению.

Ранее в субботу, 15 февраля, президент Владимир Зеленский призвал к созданию общей европейской армии, заявив, что континент больше не может быть уверен в защите от США и получит уважение со стороны Вашингтона только при наличии сильной армии.

Отвечая на вопрос о возможности создания европейской армии, Сикорский сказал, что "мы должны быть осторожны с этим термином, потому что люди понимают разные вещи".

"Если под этим понимать объединение национальных армий, то этого не будет. Но я был сторонником того, чтобы Европа, Европейский Союз развивал свою собственную обороноспособность", – объяснил глава польского МИД, которого цитирует Reuters.

По его словам, сейчас ЕС формирует усиленную бригаду.

"Если Соединенные Штаты хотят, чтобы мы усилили оборону, которая должна иметь национальный компонент и компонент НАТО, но я также хочу подчеркнуть, что европейский компонент, инвестиции ЕС в оборонную промышленность и наращивание нашей производственной мощности также играют большую роль", – сказал Сикорский.

Он добавил, что размещение польских войск на территории Украины "не рассматривается, потому что обязанность Польши перед НАТО – защищать восточный фланг, то есть свою собственную территорию".



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