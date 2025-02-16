США попросили Европу подготовить предложения по гарантиям безопасности для Украины

США обратились к европейским столицам с просьбой предоставить подробные предложения по вооружению, миротворческим войскам и мерам безопасности, которые они могли бы предоставить Украине как часть любых гарантий безопасности для прекращения войны с Россией. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников издания, которые ознакомились с документом, соответствующий запрос был направлен на этой неделе.

"Этот (документ) – способ убедиться, что мы вовлечены в процесс", – сказал один из чиновников.

По замыслу Вашингтона, документ, разосланный Госдепартаментом США европейским правительствам, имеет целью выяснить готовность Европы защищать Украину после мирного урегулирования, а также цену, которую Европа готова заплатить за участие в переговорах с РФ.

Госдепартамент запросил подробности о военной технике, которую европейские столицы могли бы предоставить Украине, и о количестве бригад войск, которые они готовы развернуть, рассказали чиновники.

"В письме ставится ряд общих вопросов", – сказал американский чиновник, добавив, что оно содержит запрос на „конкретные предложения или идеи" относительно того, как может выглядеть механизм безопасности во главе с Европой.

Запрос поступил накануне турне посланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога по европейским столицам, которое начнется на следующей неделе в Брюсселе.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности Келлог заявил, что американская позиция по "мирным переговорам" предусматривает участие Украины, но европейских представителей США там не видят.

Как известно, эта позиция полностью расходится с позицией государств ЕС, которые заявляют, что мирное соглашение без Европы – не вариант.