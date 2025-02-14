Последнее обновление: 14.02.2025 18:00

В Беларуси иностранные инвестиции в 2024 году снизились на 10,4%

За 2024 год в реальный сектор экономики Беларуси (кроме банков, НКФО, бюджетных организаций) иностранные инвесторы вложили $6,9 млрд. Об этом сообщает Белстат.

Таким образом, иностранные инвестиции в 2024 году по сравнению с 2023 годом снизились на 10,4% (в 2023 году они составили $7,7 млрд).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $5,2 млрд, или 74,8% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За 2024 год организациями республики направлено за рубеж инвестиций на $4,9 млрд.

На долю прямых инвестиций приходилось 80,8% всех направленных инвестиций за рубеж.

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