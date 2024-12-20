Последнее обновление: 20.12.2024 15:42

В Беларуси инвестиции в основной капитал за 11 месяцев увеличились на 23,7%

В Беларуси за январь-ноябрь 2024 года использовано 38,1 млрд рублей инвестиций в основной капитал.

Согласно данным Белстата, это на 7,3 млрд рублей, или на 23,7% больше по сравнению с январем-ноябрем 2023 года.

Технологическая структура инвестиций выглядит следующим образом: строительно-монтажные работы - 48,4%, машины, оборудование, транспортные средства - 40,0%, прочие работы и затраты - 11,6%.

Что касается форм собственности, то частные инвестиции составили 53,0%, государственные – 42,5%, иностранные – 4,5%.

Доля Минска в общем объеме инвестиций составила 21%, Минской области – 24,9%, Брестской — 13,2%, Гомельской — 12,6%, Гродненской — 10,2%, Витебской — 9,0%, Могилевской — 9,0%.

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