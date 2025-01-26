В Минске инвестиции в основной капитал за 2024 год увеличились на 37,2%

В Минске за 2024 год использовано 9718,5 млн рублей инвестиций в основной капитал, что на 2635,7 млн, или на 37,2% больше по сравнению с 2023 годом.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, технологическая структура инвестиций в основной капитал выглядит следующим образом: строительно-монтажные работы – 45,1%, машины, оборудование, транспортные средства – 50,1%, прочие работы и затраты – 4,8%.

Что касается форм собственности, то частные инвестиции составили 39,3%, государственные – 47,5%, иностранные – 13,3%.

При этом в общем объеме инвестиций средства консолидированного бюджета составили 27,5%, собственные средства организаций – 39,6%, заемные средства других организаций – 0,4%, иностранные инвестиции (без кредитов и займов иностранных банков) – 4,3%, кредиты и займы банков – 11,8%, средства населения – 8,6%, внебюджетных фондов – 0,5%, прочие источники финансирования – 7,4%.

По видам экономической деятельности основная доля приходится на инвестиции в недвижимость, включая жилищное строительство - 25%. Далее идут транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность - 151,6%, обрабатывающая промышленность – 13,2%, информация и связь – 5,9%, снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом — 5,5%.

Доля столицы в республиканском объеме инвестиций составила 21,9%.