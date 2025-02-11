Украина расторгла соглашение с Беларусью о сотрудничестве в сфере связи

Кабинет министров Украины расторг межправительственное соглашение с Беларусью о принципах сотрудничества и условиях отношений в сфере связи. Об этом сообщил в Telegram-канале постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Соглашение между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о принципах сотрудничества и условиях отношений в сфере коммуникаций, подписанное в Киеве 17 декабря 1992 года, прекращено», - написал он.

Ранее правительство Украины денонсировало соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственной тайны, подписанное в 1993 году в Беларуси.