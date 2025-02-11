Патрульные самолеты Японии следили за проходом разведывательного корабля РФ

Силы самообороны Японии проследили за прохождением российского разведывательного корабля класса "Вишня" с бортовым номером 535 (средний разведывательный корабль "Карелия") к югу от берегов страны. Об этом сообщил в понедельник японский Объединенный комитет начальников штабов.

Согласно информации, российский корабль находился в плавании вблизи Японии с начала месяца. Он действовал, в частности, вблизи островов Окинава и Кюсю.

За ним следили Морские силы самообороны Японии, в том числе два патрульных самолета.