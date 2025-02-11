Последнее обновление: 11.02.2025 14:15

Трамп подписал указ о введении пошлин в 25% на всю ввозимую сталь и алюминий

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительно к существующим пошлины в размере 25% на всю импортируемую сталь и алюминий.

"Нашей стране важно иметь сталь и алюминий, произведенные на нашей территории. Речь идет о пошлинах в 25%, без исключений, не важно, из каких стран", - сказал Трамп.

"Это большое дело, - добавил президент, подписывая указ. - Это означает, что мы снова будем богаты".

Крупнейшим поставщиком стали в США является Канада, за ней следуют Бразилия, Мексика, Южная Корея и Вьетнам.

Телеканал NBC отмечает, что если тарифы на сталь и алюминий, которые Трамп ввел во время своей первой администрации, "объяснялись соображениям национальной безопасности, то на этот раз <...> Трамп сослался на необходимость создания рабочих мест и сокращение торгового дефицита США".

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