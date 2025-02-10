Трамп планирует ввести 25-процентные пошлины на сталь и алюминий

Президент США Дональд Трамп намерен в понедельник ввести пошлины в 25% на импортируемые сталь и алюминий.

"Будет пошлина в 25% на сталь", - сказал он американским журналистам на борту президентского самолета. "И на алюминий - тоже", - добавил Трамп.

Кроме того, он сообщил, что во вторник или в среду объявит о пошлинах в отношении тех торговых партнеров США, у которых действуют тарифы на американские товары.

"Они вступят в силу почти сразу же", - сказал Трамп, говорят пошлинах в отношении торговых партнеров.