США удваивают пошлины на сталь и алюминий

Президент США Дональд Трамп во время встречи с рабочими металлургической отрасли в Пенсильвании заявил о повышении пошлин вдвое на сталь и алюминий.

«Это еще больше защитит сталелитейную промышленность в Соединенных Штатах. Никто не сможет это обойти. Поэтому мы повышаем пошлины с 25% до 50%», - сказал он.

США остаются крупнейшим импортером стали в мире. Основными поставщиками являются Канада и Мексика, поэтому уже звучат вопросы о том, будут ли эти страны исключены из-под новых ограничений. Однако в феврале, когда вводились 25-процентные пошлины, Трамп не делал никаких послаблений.

Одновременно с этим президент США выступает за углубленное партнерство между американской компанией US Steel и японской Nippon Steel. Первоначально японцы планировали полное поглощение американской фирмы, но это было заблокировано предыдущей администрацией. Пока детали нового соглашения неизвестны.

Дональд Трамп подчеркивает, что US Steel останется под американским контролем, сокращений не будет, а штаб-квартира останется в Питтсбурге. По его словам, партнерство с Nippon создаст не менее 70 тысяч рабочих мест и принесет экономике США $14 млрд.