Президент Румынии подал в отставку

Президент Румынии Клаус Йоханнис, чей президентский срок официально закончился в декабре, объявил, что уходит в отставку, чтобы не разжигать кризис вокруг его должности. Об этом сообщает Hotnews.ro.

Второй и последний срок Йоханниса закончился 21 декабря 2024 года. Однако, новый президент Румынии так и не был избран, а Конституционный суд решил как отменить президентские выборы, так и позволить Йоханнису оставаться в должности до начала мандата нового президента.

Однако в понедельник Йоханнис объявил о своем решении уйти в отставку. Это произошло после того, как оппозиционные партии в третий раз подали запрос на его отстранение от должности. Ожидалось, что объединенные палаты румынского парламента проголосуют во вторник по этому запросу.

Йоханнис отметил, что его отставка вступит в силу в среду, 12 февраля. Он заявил, что принял это решение, чтобы уберечь Румынию от кризиса, поскольку парламент должен проголосовать за его отстранение от должности. Он назвал этот шаг необоснованным и вредным.

"Через несколько дней румынский парламент проголосует за мое отстранение, и Румыния окажется в кризисе, потому что будет объявлен референдум. Все это будет иметь внутренние и, к сожалению, внешние последствия

Чтобы избавить Румынию и ее граждан от этого кризиса, от этого бессмысленного и негативного развития событий, я ухожу в отставку с поста президента Румынии. Я покину пост послезавтра, 12 февраля. Боже, благослови Румынию!", – объявил Йоханнис.

Требование отставки Йоханниса стало одним из лозунгов сторонников ультраправого кандидата Келина Джорджеску и ультраправого "Альянса за объединение румын".

Правящая коалиция Румынии 2 лютого окончательно выдвинула единого кандидата на выборах президента.

Президентские выборы в Румынии состоятся в мае.