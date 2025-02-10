Атомная подводная лодка ВМС США с крылатыми ракетами на борту прибыла в Южную Корею

Атомная атомная подводная лодка ВМС США «Александрия», вооруженная крылатыми ракетами, прибыла в Южную Корею в понедельник. Об этом сообщает Yonhap.

Американская субмарина вошла на главную корейскую военно-морскую базу в городе Пусан, который находится примерно в 320 километрах к юго-востоку от Сеула. О сроках ее пребывания в Южной Корее не сообщается.

Цель визита – пополнение запасов и отдых для членов экипажа подводной лодки США. Также запланированы совместные мероприятия с корейскими партнерами по укреплению сотрудничества между военно-морскими силами Южной Кореи и США, а также усилению их оборонительных позиций.

«Александрия» — ударная подводная лодка класса «Лос-Анджелес», предназначенная для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями противника, нанесения ударов, ведения разведки и участия в специальных и поисково-спасательных операциях. Подводная лодка вооружена противокорабельными ракетами «Гарпун» и крылатыми ракетами «Томагавк».

В предыдущий раз военно-морскую базу в Пусане посетила атомная подводная лодка ВМС США того же типа «Колумбия» (USS Columbia) в ноябре прошлого года.

Визиты подводных лодок с управляемыми ракетами и кораблей ВМС США в Южную Корею осуществляются в рамках союзнических обязательств Вашингтона перед Сеулом по сдерживанию угроз со стороны КНДР.