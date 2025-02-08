ЕС введет санкции против 25 китайских компаний за помощь России в войне

Европейский Союз планирует внести еще 25 китайских компаний в санкционный список за нарушение ограничений по торговле с Россией. Это станет частью нового пакета мер, направленного на ослабление военной машины Москвы. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP), ссылаясь на осведомленные источники.

По данным источников, в список попадут компании из материкового Китая и Гонконга. Если страны-члены ЕС согласуют пакет санкций, этим фирмам запретят закупать товары из Евросоюза. Компании подозреваются в поставке европейской продукции российским структурам, уже находящимся под санкциями.

Также под санкции попадет один китайский гражданин, которому запретят въезд в ЕС, а его активы в 27 странах блока будут заморожены.

Несмотря на предыдущие санкции, Китай остается основным поставщиком товаров двойного назначения для России. По оценкам ЕС, 70% технологической продукции, попадающей в российский военно-промышленный комплекс, поступает именно из Китая.

"Китай остается самым большим нарушителем санкций, а торговля чувствительными товарами продолжается на полной скорости", – отметил высокопоставленный источник в европейских дипломатических кругах.

Ожидается, что вопрос поддержки России со стороны китайских компаний станет одной из главных тем на Мюнхенской конференции по безопасности, где с главой МИД Китая Ван И встретится Кая Каллас. На форуме также присутствуют представители администрации президента США Дональда Трампа, в том числе вице-президент Дж. Д. Ванс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник по Украине Кит Келлог. Там же, по информации СМИ, Белый дом может представить план Вашингтона по завершению войны в Украине.