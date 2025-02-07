Швеция официально присоединилась к Международной бригаде НАТО в Латвии на церемонии в пятницу, 7 февраля. Об этом сообщили шведские вооруженные силы в соцсети X (ранее Twitter).

Согласно информации, шведская армия официально передала полномочия над 71-м батальоном многонациональной бригаде НАТО в Латвии, что стало важной вехой во вкладе Швеции в НАТО.

Латвийская общественная телерадиокомпания LSM отметила, что первые 600 шведских военнослужащих начнут свою службу на военной базе Адажи вблизи Риги.

Первый шведский контингент состоит из механизированного пехотного батальона "Южного Сконе".

В состав Международной бригады НАТО в Латвии входят военнослужащие из 13 стран Альянса – Албании, Канады, Чехии, Дании, Исландии, Италии, Латвии, Черногории, Северной Македонии, Польши, Словакии, Словении, Испании и Испании.