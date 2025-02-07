Из-за санкций в Беларуси намерены создавать свои образцы вооружения и техники

Беларусь делает ставку на создание своих современных образцов вооружения и техники. Об этом журналистам заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович перед началом заседания коллегии ведомства в Минске.

"Исходя из той геополитической и военно-политической обстановки, которая сегодня складывается не только вокруг нашей страны, но и в мире, мы видим, что коллективный Запад делает ставку на вопросы милитаризации. Политические и экономические санкции не дают тех результатов, на которые рассчитывали наши соседи. Поэтому вопросы, связанные с милитаризацией, увеличением военных бюджетов, ими уже приняты. Мы видим, что заключаются контракты на поставку современных, прежде всего американских, образцов военной техники в состав вооруженных сил Польши, стран Прибалтики. Из-за этого появляются новые риски возникновения военной опасности, прежде всего по отношению к нашей стране", - сказал Вольфович, которого цитирует БелТА.

По его словам, для того чтобы обезопасить Беларусь, предпринять все меры стратегического сдерживания, Вооруженные Силы должны соответствовать современным требованиям и стандартам, быть обеспечены современнейшими образцами вооружения и военной техники.

"В условиях санкций приобрести американское или какое-то другое оружие нам и невозможно, и слишком дорого. Поэтому ставка делается на свои предприятия, на создание своих современных образцов со стопроцентной локализацией", - заявил госсекретарь.