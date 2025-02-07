В Литве назвали синхронизацию сетей с ЕС геополитической задачей

Синхронизация электросетей стран Балтии через Литву и Польшу с ЕС является геополитической, а не технической задачей. Об этом заявил генеральный директор компании - оператора литовских электросетей Litgrid Рокас Масюлис.

"Технически наши системы и сейчас связаны с Польшей, поэтому с синхронизацией какие-то кардинальные технические перемены не приходят. В большей мере это будет геополитическое событие - разрыв последней энергетической связки с Россией", - сказал Рокас Масюлис, которого цитирует BNS.

По его словам, в воскресенье технически ничего особенного не произойдет.

"Все этапы отработаны, в том числе работа в изолированном режиме, которую мы протестировали в августе 2024 года. Из 11 линий электропередачи, по которым мог идти обмен электроэнергией с Беларусью и Россией, 10 уже отключены, провода сняты", - рассказал он.

Литва 8 февраля отключится от единой энергосистемы Белоруссии, России, Литвы, Латвии и Эстонии (БРЭЛЛ). Затем в течение примерно суток электросети будут работать в изолированном режиме. Если проблем не возникнет, 9 февраля состоится включение синхронного режима с ЕС.