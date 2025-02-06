Партия Санду лидирует перед парламентскими выборами в Молдове, но большинства не имеет

Четыре политические силы вошли бы в будущий парламент Молдовы, если бы досрочные парламентские выборы состоялись в следующее воскресенье. Об этом свидетельствуют данные "Социально-политического барометра – февраль 2025", представленные 5 февраля компанией IMAS.

Согласно социологическому исследованию, партия президента Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) набрала бы 25,9%, оппозиционный Блок коммунистов и социалистов – 21,7%, так называемый блок "Победа", правопреемник запрещенной партии "Шор" – 9,1%, "Наша партия" – 7,7% и новая партия Inima Moldovei бывшей руководительницы Гагаузии Ирины Влах – 4,1%.

Движение "Национальная альтернатива" во главе с Ионом Чебаном получило 2,1% от общей выборки в 1130 респондентов, сообщает Ziarul National.

В случае респондентов, которые уже определились со своим выбором, результаты выглядели бы следующим образом: PAS – 33,6%, Блок коммунистов и социалистов – 28,2%, "Победа" – 11,8%, "Наша партия" – 10%, Inima Moldovei – 5,3%.

Следует отметить, что опрос не учитывает мнения жителей непризнанного Приднестровья и диаспоры.

Опрос проводился с 16 января по 1 февраля.

Следующие парламентские выборы в Молдове должны состояться до июля 2025 года.