Сербия просит США отсрочить санкции против энергетической компании

Сербская энергетическая компания NIS (Нефтяная индустрия Сербии) направила Управлению по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США (OFAC) официальный запрос об отсрочке введения санкций минимум на 90 дней. Об этом сообщила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

Джедович-Ханданович заявила, что с учетом того, что NIS "играет значимую роль как в сербской, так и в региональной экономике" – компания обратились к OFAC с просьбой отсрочить введение санкций минимум на 90 дней, пока рассматривают решение, которое может привести к их отмене.

По ее словам, этот запрос поддержали власти не только Сербии, но и Венгрии, передает сербская телерадиокомпания РТС.

Министр отметила, что ни сотрудники NIS, ни граждане Сербии не должны беспокоиться за будущее, поскольку руководство страны защитит их интересы.

"Напоминаем, что американские официальные лица неоднократно четко повторяли, что санкции не направлены против Сербии и ее граждан, и, соответственно, мы надеемся на конструктивное продолжение диалога, чтобы не нарушить энергетическую стабильность Сербии, а также во всем регионе", – добавила она.

США 10 января ввели санкции против двух российских нефтяных компаний – "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также их дочерних компаний.

В SDN List занесена и сербская "дочка" компании "Газпром нефть" – NIS, о риске введения американских санкций против которой в конце декабря заявил президент Сербии Александр Вучич.