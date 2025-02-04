Кофе на мировом рынке продолжает дорожать

Кофе направляется к своей самой длинной серии удорожания с 1980 года, поскольку рынок борется с постоянными проблемами с поставками в ключевых регионах. Об этом пишет Bloomberg.

Фьючерсы на кофе сорта арабика во вторник поднялись на 1,6%, продолжая 10-дневный рост. Сейчас они торгуются чуть ниже $4 за фунт, что почти вдвое больше, чем год назад.

Основной фактор роста - дефицит в Бразилии, которая является крупнейшим производителем арабики. Активные поставки в начале сезона привели к уменьшению запасов. В компании Comexim Ltda. прогнозируют сокращение производства арабики и робусты в 2025-2026 маркетинговом году.

Некоторое облегчение может принести увеличение количества партий, ожидающих сортировки на бирже. Кроме того, в Бразилии недавно прошли дожди, которые могут улучшить состояние посевов после засухи.