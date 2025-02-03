Правительство Беларуси сложило полномочия (обновлено)

Правительство Беларуси сложило полномочия. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко.

Как сообщает пресс-служба правительства, полномочия сложены в соответствии с Конституцией в связи с переизбранием Лукашенко на очередной президентский срок.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Update: Сегодня Лукашенко подписал указ № 47 о полномочиях правительства, сообщает его пресс-служба.

В целях обеспечения бесперебойной работы исполнительной вертикали власти Лукашенко поручил пемьер-министру, его заместителям, министрам, председателям госкомитетов и руководителю Аппарата Совета министров продолжить выполнение обязанностей до формирования нового состава правительства.

Как и ранее, в состав правительства по должности вошли председатели Комитета государственного контроля, Национального статистического комитета, Президиума Национальной академии наук Беларуси, Правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ.