На саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС обсудят оборонную стратегию блока

В понедельник, 3 февраля, лидеры Евросоюза соберутся в Брюсселе, чтобы начать разработку общей стратегии по укреплению европейской обороны и обсудить способы ее финансирования.

Это будет первый саммит, посвященный исключительно обороне. И хотя подписания конкретных соглашений по итогам переговоров не запланировано, ожидается, что 27 лидеров ЕС обсудят трансатлантические отношения и европейскую оборону, уделив основное внимание двум ключевым вопросам: на что именно Брюсселю следует потратить деньги в приоритетном порядке и как финансировать укрепление военного потенциала в будущем.

По данным Еврокомиссии, ЕС необходимо инвестировать 500 млрд евро в оборону в течение следующего десятилетия, тогда как в бюджете блока на 2021-2027 годы на этот сектор было выделено всего 8 млрд евро.

Дополнительное финансирование крайне необходимо, чтобы оживить европейскую оборонную промышленность после десятилетий недостаточных инвестиций, обеспечить Украину военной техникой и защитить блок от любого потенциального агрессора.

Большинство стран-членов ЕС, которые также являются союзниками по НАТО, согласны с тем, что вопрос об оборонном потенциале нужно рассматривать совместно с военным альянсом, который накопил многолетний опыт и, что особенно важно, приступил к выявлению пробелов в своих возможностях и их устранению.

При этом перед встречей высокопоставленный чиновник ЕС также заявил, что "государства-члены разделяют чувство безотлагательности и пришли к соглашению о том, что Европе необходимо стать более эффективной, более автономной и надежной оборонной силой".

Проблема стала еще более актуальной после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Президент США раскритиковал союзников ЕС по НАТО, которые не тратят обязательные 2% своего ВВП на оборону, призвал увеличить расходы до 5% и заявил, что Россия может "делать все, что захочет" с союзниками, которые платят недостаточно.

Кроме того, США все больше внимания в своей внешней политике уделяют Индо-Тихоокеанскому региону и, в частности, Китаю, что вызывает опасения о том, что в ближайшие годы они могут перенести часть своего внимания и военного потенциала из Европы на Дальний Восток.

В то же время на уровне ЕС формируется консенсус в отношении того, чему именно блок должен уделять приоритетное внимание, включая противовоздушную оборону, морскую оборону, военную мобильность, киберзащиту и беспилотники, заявил дипломат ЕС на условиях анонимности.

По его словам, один из самых сложных вопросов заключается в том, кто все это приобретет и кто будет контролировать.

Еще одна потенциальная область разногласий - в том, следует ли ограничить финансирование ЕС закупкой европейского оборудования, иными словами, ввести так называемые европейские преференции. По словам другого дипломата ЕС, который также говорил на условиях анонимности, был достигнут более или менее компромисс по выделению средств на оборудование, 65% компонентов которого поставляются из ЕС.

По словам дипломата, страны-члены, которые пока еще не полностью согласны с этим компромиссом, "колеблются из-за внеевропейских причин". По имеющимся сведениям, в столицах стран пытаются как-то обойти это нежелание: отдавать предпочтение конкретным типам оборудования, а также делать различие между краткосрочными и долгосрочными потребностями.

Что касается финансирования, то государства-члены согласны с тем, что обороне следует отвести большую долю в следующем бюджете или многолетнем финансовом плане, который рассчитан на период с 2028 по 2034 год и переговоры по которому начнутся летом. Они также признают, что дополнительное финансирование необходимо уже до этого, но расходятся во мнениях о том, откуда взять деньги.

Некоторые выступают за гибкость фискальных правил блока, которая позволяла бы странам-членам исключать расходы на оборону из своих национальных расходов, другие хотят выпустить еврооблигации, а третьи выступают за перепрофилирование неиспользованных средств других программ ЕС и расширение мандата Европейского инвестиционного банка.